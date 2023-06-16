Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti

Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Sinan Oğan'a, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Bunun üzerine "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musuz?" sorusu yöneltilirken Şener ise, "Ben zaten istifa ettim." diyerek yanıt verdi.

Şener, istifasını 14 Mayıs seçimlerinin ardından verdiğini de vurguladı.