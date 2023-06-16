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Yurtlar bu yaz da gençlerin

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı 'Seyahatsever' projesi kapsamında gençler bu yaz da KYK yurtlarında ücretsiz kalabilecek. 18-30 yaş grubu gençler için temmuz ayı içerisinde başlayacak proje, eylül ayında sona erecek. Gençler yurtlarda üç gece konaklayabilecek. Talebe göre sürenin 5 güne uzatılması da gündemde. Geçen yıl 325 bin genç projeden faydalandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 08:25, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 08:19
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Yurtlar bu yaz da gençlerin

Yüz binlerce genç, "seyahatsever" projesi kapsamında bu yaz da KYK yurtlarında ücretsiz kalacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 18-30 yaş grubu gençlere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının kapısını açacak. Temmuz ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayına kadar sürecek fırsatta, gençlere farklı illeri tanımaları için ücretsiz konaklama imkanı sunulacak. 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda ücretsiz kalacak gençler, minimum bütçe ile keyifli bir tatil yapacak. Gençler yurtlarda üç gece konaklayabilecek. Talebe göre sürenin 5 güne uzatılması da gündemde.

REZERVASYON İÇİN TELEFON

Hizmet verecek yurtlara GSB'nin sitesinden ulaşılabilecek. Yurtlara rezervasyon yapmak için öncesinden bir telefon yeterli olacak. Konaklanacak yurda varışta yapılacak olan kayıtta yurt odalarına giriş çıkış yapılabilmesi için fotoğraf ve parmak izi alınacak. Yurtla ilişik ise üçüncü gün öğlen saatlerinde, beş güne uzatılması durumunda ise beşinci gün öğlen saatlerinde kesilecek. Odalar ve yataklar her misafir için yeniden hazırlanacak. Konaklayıcılar yurtların ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkanlarından da faydalanılabilecek.

YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Geçen yıl yoğun talebin olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Bolu, Karabük, Muğla, Trabzon, Erzurum, Çeşme, Kuşadası ve Yalova gibi bölgelerde bu sene de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Konaklama ücreti ödemedikleri için gezilerine daha fazla bütçe ayırabilecek gençler, tarih, deniz ve kültür turizmini bir arada yaşamanın keyfini çıkaracak.

325 bin genç faydalandı

"Seyahatsever" projesinden geçen sene iki aylık yaz tatili sürecinde yaklaşık 325 bin genç faydalandı. Bu yaz geçen yıl ki sayının üstüne çıkılması hedefleniyor.

Merve Safa Akıntürk

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