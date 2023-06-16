Türk koridorunu İran engelliyor

Karabağ savaşında Ermenistan'a açık destek veren, Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin karşısında duran İran, "Türk koridoru" olarak isimlendirilen Zengezur'da bir defa daha sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengezur'un Azerbaycan-Ermenistan arasında bir problem olmaktan çıktığını ve bu noktada İran'ın olumsuz rol üstlendiğini kaydederken Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Zengezur'da anlaşmayı Tahran'ın engellediğini açıkladı.

YILMAZ BİLGEN