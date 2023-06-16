Türk koridorunu İran engelliyor
Karabağ savaşında Ermenistan'a arka çıkan İran, Türk devletleri arasında kara bağlantısının kurulacağı Zengezur Koridoru'nun açılışını engellemeye çalışıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 08:41, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 08:27
Karabağ savaşında Ermenistan'a açık destek veren, Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin karşısında duran İran, "Türk koridoru" olarak isimlendirilen Zengezur'da bir defa daha sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengezur'un Azerbaycan-Ermenistan arasında bir problem olmaktan çıktığını ve bu noktada İran'ın olumsuz rol üstlendiğini kaydederken Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Zengezur'da anlaşmayı Tahran'ın engellediğini açıkladı.
YILMAZ BİLGEN