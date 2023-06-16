En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?

Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, en düşük memur maaşının temmuzda önce 22 bine, toplu sözleşme zamlarıyla da 25 bin 300 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Tonbul, memura yapılacak her 100 liralık zammın aylık bağlama oranına göre 65 ile 90 lirasının memur emeklilerine de yansıtılacağını bildirdi. Tonbul, halen 10 bin 463 lira olan en düşük dereceli bekar bir memur maaşının temmuzda önce 22 bin liraya çıkarılacağını söyledi. Böylece iyileştirme zammı yüzde 108 olacak.

Tonbul, 22 bin liraya, temmuz-aralık dönemi için yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 9 civarında enflasyon farkı ilave edileceğini, böylece en düşük memur maaşının 1 Temmuz'da 25 bin 300 liraya çıkacağını belirtti. Tüm bu zamlarla memurun maaşı temmuzda toplam olarak yüzde 141.8 artacak.

Aylık bağlama oranlarına göre yararlandırılacak

Sözcü yer alan habere göre memur emeklileri bu zamlardan aylık bağlama oranlarına göre yararlandırılacak. Halen aylık bağlama oranı yüzde 65 ile 90 arasında değişiyor. Memura örneğin yüzde 141.8 oranında zam yapılması halinde memur emeklisine yapılacak zam yüzde 92-127 aralığında değişecek. Örneğin halen 10 bin lira alan emeklilerin aylığı, kendi aylık bağlama oranına göre yapılacak zamlarla kiminde 19 bin 200 liraya, kiminde de 22 bin 700 liraya kadar yükselecek.

Sözleşmeden gelen haklar eklenecek mi?

Hacı Bayram Tonbul, en düşük maaşın 22 bin lira olması için ya taban aylığına zam ya da yeni bir ilave ödeme olacağını söyledi. 22 bin liraya toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının dahil edilemeyeceğini belirten Tonbul, "Sayın Cumhurbaşkanımızın temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını söyledi. Toplu sözleşmeden gelen haklarımızın bu tutarın üzerine eklenmesi gerekiyor" dedi.