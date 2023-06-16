Eczacılık mezunları işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya

2002 yılına kadar 7 olan eczacılık fakültesi sayısının geçen yıl 62'ye ulaştığını belirten Kamış, sayısı kontrolsüz bir şekilde sürekli artan eczacılık fakültelerinin işsizliği de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Kaliteli eczacılık eğitimin sağlanması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmesi gerektiğini savunan Kamış, "Ülkemizde bulunan eczacılık fa külteleri her yıl 3 bin 500 mezun veriyor. Sağlık Bakanlığı 2023 eczacı vizyonuna göre yaklaşık 33 bin eczacı olması öngörülürken, mevcut eczacı sayısı 41 bini, eczane sayısı ise 28 bini geçti. Mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması ve kontenjanlardaki sayıların azaltılması gerekiyor" dedi.

Eczanelerin ciddi bir ekonomik çıkmaz içerisinde olduğunu, kira ve personel giderleri ile depolara olan borçlarını ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadığını, daha önce yardımcı eczacı çalıştırırken şimdi çalıştıramayan çok sayıda eczane olduğunu belirten Kamış, eczacıların kesintisiz ilaç hizmeti verebilmesi için bazı iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ayşe KAYTAN UÇAK