İstanbul Valisi Gül: 'İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek'
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte izinsiz gösteri yapan gruplara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 09:51, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 09:52
Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.