Borsa günü düşüşle tamamladı

YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Üniversite kontenjanları netleşti
Üniversite kontenjanları netleşti
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
3 parti TBMM'de grup kuruyor
3 parti TBMM'de grup kuruyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kaybederek günü 5.475,48 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 18:33, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 19:13
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günkü toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası da (BoJ) politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Analistler, Fed'in, politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün ayrıca, piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, BoJ toplantı tutanakları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 puanın direnç, 5.400 ve 5.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber