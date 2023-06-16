Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günkü toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası da (BoJ) politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Analistler, Fed'in, politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün ayrıca, piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, BoJ toplantı tutanakları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 puanın direnç, 5.400 ve 5.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.