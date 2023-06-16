Kulis: Kılıçdaroğlu tamam dedi: Ekrem İmamoğlu adaylığa hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de duyulan değişim sesleri giderek şiddetleniyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerden sonra kurultaya gidileceği sinyalini vermişti. Kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i genel başkanlık için destekleyeceği konuşulmaya başlanmıştı.

Bu açıklamanın ardından basında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmiş bu görüşmede tansiyonun yükseldiği ifade edilmişti. Şimdi ise bir başka kulis bilgi daha Ankara koridorlarını hareketlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktığı ancak bunun için önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerin sona ermesi gerektiğini söylediği bilgisi paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun bu süre içerisinde izleyeceği yol haritasını belirlemesi bekleniyor.