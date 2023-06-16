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Ankara-Malatya güzergahında trenle seyahat süresi yarı yarıya düşüyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın:- "20 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız"- "Ankara ile Malatya arasında 4 Eylül Mavi Ekspresi ile 15 saat 30 dakika süren yolculuk, hızlı trenle yarı yarıya düşecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 11:15, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 11:17
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Ankara-Malatya güzergahında trenle seyahat süresi yarı yarıya düşüyor

- TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Malatya ile Sivas arasında 20 Haziran'dan itibaren bölgesel tren seferleri başlatacaklarını, bu sayede Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayıp, trenle yolculuk süresini yarı yarıya düşüreceklerini bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine, seyahat sürelerini kısaltmak, zamandan tasarruf sağlayarak hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için yeni adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de Malatya-Sivas güzergahında olduğunu belirten Yalçın, "20 Haziran'dan itibaren hizmete vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız. Bölgesel trenimiz her gün Malatya'dan saat 08.10'da hareket ederek, Sivas'a 11.49'da ulaşacak. Sivas'tan ise 16.10'da hareket ederek, Malatya'ya 19.54'te varacak." dedi.

Yalçın, bölgesel treni aynı zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na entegre edecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Ankara ile Malatya arasında konvansiyonel hatta çalışmaya devam eden 4 Eylül Mavi Ekspresi ile 15 saat 30 dakika süren yolculuk, hızlı trenle yarı yarıya düşecek. Bu bağlantıyla birlikte trenle ulaşım Malatya-Ankara güzergahında 7 saat 20 dakikaya, Ankara ile Malatya arasında 6 saat 54 dakikaya düşecek."

- Hızlı tren bağlantılı bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim

Yalçın, Malatya yolcularının hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapacakları seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulayacaklarını, sadece Malatya-Sivas parkurunda seyahat edeceklerin ise tam bilet ücreti ödeyeceğini dile getirdi.

Yolcu tercihlerini dikkate alarak müşteri odaklı yaklaşımla hizmet verdiklerine işaret eden Yalçın, Ankara-Malatya hattında hizmet veren 4 Eylül Mavi Ekspresi'nin başkentten perşembe ve cumartesi, Malatya'dan cuma ve pazar olmak üzere karşılıklı 4 sefer olarak işlemeye devam edeceğini kaydetti.

Yalçın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinde vatandaşlarımızı hızlı trenle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

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