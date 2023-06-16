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Profesyonel liglerde gelecek sezon 64 ilden 139 takım yer alacak

İstanbul'dan 8'i Süper Lig olmak üzere 21 ekibin mücadele edeceği liglerde, 17 kentin temsilcisi yer almayacak- Daha önce Süper Lig'de yer alan Eskişehirspor, profesyonel liglere veda etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 20:11, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 20:11
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Profesyonel liglerde gelecek sezon 64 ilden 139 takım yer alacak

- Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu TFF 2. Lig play-off finaliyle tamamlanırken, gelecek sezon bu organizasyonlarda 64 ilden 139 takım mücadele edecek.

En son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip, dün Konya'da oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde 1. Lig'e çıkan Şanlıurfaspor oldu.

Profesyonel liglerde 12 takım bir üst organizasyona çıkarken, 16 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 15 takım ise gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

- 64 ilden 139 takım

Gelecek sezon 64 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde; Süper Lig'de 20, 1. Lig'de 19, TFF 2. Lig'de 38 ve TFF 3. Lig'de 62 takım yer alacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK, 1. Lig'de Adanaspor ile Yeni Malatyaspor, 2. Lig'de Diyarbekirspor ile Adıyaman FK, 3. Lig'de ise Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme talepleri kabul edildi. Bu takımlar gelecek yıl, mevcut liglerinde mücadeleyi sürdürecek.

Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Niğde, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Yozgat'tan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 21 ekip yer alacak. Bu takımlardan 8'i Süper Lig'de mücadele edecek.

İzmir'den 9, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Antalya ve Bursa'dan beşer, Manisa'dan 4, Adana, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Mersin, Ordu ve Trabzon'dan üçer takım ter dökecek.

- Eskişehirspor, BAL'a düştü

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Ümraniyespor ve Giresunspor takımları küme düştü. Daha önce Süper Lig'de mücadele eden ekiplerden Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor, bu kulvara geri döndü. Süper Lig'de boy gösterecek 75. takım olacak Pendikspor, 2. Lig şampiyonluğunun hemen ardından 1. Lig'den Süper Lig vizesi aldı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, 1. Lig'e veda eden Kocaelispor, 1 sezon aradan sonra tekrar bir üst lige çıktı. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Ümraniyespor, 1 sezon tutunabildiği ligden düştü.

Yine geçen yıl 1. Lig'den düşen Balıkesirspor, 2. Lig'den düşen Eskişehirspor, Niğde Anadolu FK, bulundukları lige tutunamayıp küme düştü. Daha önce Süper Lig'de yer alan ekiplerden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

- Düşenler ve çıkanlar

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

- Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: HangiKredi Ümraniyespor, Giresunspor

- Spor Toto 1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor

Düşenler: Altaş Denizlispor, Altınordu

- TFF 2. Lig

Spor Toto 1. Lig'e çıkanlar: Kocaelispor, Çorum FK, Şanlıurfaspor

Düşenler: Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor, Tarsus İdmanyurdu, Batman Petrolspor, Pazarspor, Baynet İnşaat Balıkesirspor.

- TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, Alagöz Holding Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Belediye Derincespor, Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşıspor.

Düşenler: Gema Polimer Şile Yıldızspor, Eskişehirspor, Yomraspor, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor, Bayrampaşaspor, Niğde Anadolu FK.

- Bölgesel Amatör Lig

TFF 3. Lig'e çıkanlar: Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Sebat Gençlikspor, Tokat Belediye Plevnespor, Karabük İdmanyurduspor, Talasgücü Belediyespor, Adana 1954 FK, Anadolu Üniversitesi, Viven Bornova FK, Aliağa Futbol, Küçükçekmece Sinopspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor, İnegöl Kafkas Gençlikspor, Silifke Belediyespor.

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