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Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, 'İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 23:50, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 23:53
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Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eseri restore ederek ihyasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Kasım 2020'de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camisi'nin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin hepsinin birer ibadethane olmasının yanı sıra aynı zamanda bu toprakların ebediyen kendilerine ait olduğunu gösteren tapu senedi niteliği taşıdığını söyledi.

"Camiler bizim kimlik kartımız. Bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir" diyen Erdoğan, ecdat yadigarı eserleri korumayı, köklerini ve manevi bağlarını da muhafaza etmek bakımından gerekli gördüğünü belirtti.

İhya ettikleri her bir kültürel mirasla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kurduklarını anlatan Erdoğan, "Ayağa kaldırdığımız her eserimizle millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz. Yurdun dört bir yanını ilmek ilmek dokurken, ruh dünyamızı besleyen iman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz. Rabb'im bu hassasiyetle restore ettiğimiz camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an-ı Kerim seslerini eksik etmesin diyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bu vesileyle camiye ismini veren Mehmet Vani Efendi'yi rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirerek, "Rabb'im ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin." dedi.

- "İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her köşesinden, her bir taşından adeta tarih fışkıran İstanbul'a olan sevdası, muhabbeti ve sadakatinin bir başka olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bize, Sultan Fatih'in, Ulubatlı Hasan'ın ve Akıncılar'ın emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle birlikte gönülden seviyoruz. Biz Resulü Kibriya Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmuş bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm İstanbullulara hizmet ederek muhabbetimizin gereğini yerine getiriyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri ihya ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camisi'yle İstanbul'a görkemli ve şehrin sembolü haline dönüşen muhteşem bir eser kazandırdık. Bir dönem vesayet girişimlerine bahane olarak gösterilen Taksim Camisi'ni inşa ederek İstanbul'un kalbine bir gül yerleştirdik.

Rami Kütüphanesi'nden Eminönü Yeni Camii'ne kadar pek çok eseri, tarihi hüviyetini koruyarak restore ettik, milletimizin istifadesine sunduk. Levent'te, Levent Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni inşa ederek, o bölgeye yine muhteşem bir eseri kazandırdık. 2002'den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik."

- "İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız"

Erdoğan, bunlarla birlikte havalimanlarından raylı sistemlere, şehir hastanelerinden okullara, yollara, köprülere, kültür merkezlerine kadar her alanda İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturduklarını aktardı.

Son 21 yılda İstanbul'a yaptıkları kamu yatırımlarının toplam tutarının güncel rakamlarla 812 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı

Vaniköy Camisi'nin ihyasında ve restorasyonunda emeği geçenleri tebrik eden, camiye sahip çıkan, namazlarıyla dualarıyla ilmi çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar edenlere teşekkür eden Erdoğan, burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Allah katında kabul ve karin olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş dua etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve restorasyon çalışmasına katkı sağlayanlar isimler de programa katıldı.

Duanın ardından katılımcılarla birlikte caminin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, makasları günün hatırası olarak kurdeleyi kesenlere hediye etti.

Erdoğan programda, bir öğrencinin talebi üzerine okul karnesini imzaladı, öğrenciye harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da resmi açılışını yaptığı Vaniköy Camisi'nde kıldı.

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