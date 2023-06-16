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Menderes eski Belediye Başkanı Kayalar 'rüşvet alma' suçundan hakim karşısında

Tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 14:42, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 14:43
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Menderes eski Belediye Başkanı Kayalar 'rüşvet alma' suçundan hakim karşısında

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan aralarında Kayalar'ın da olduğu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık N.E. ise sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye mazeret bildirdi.

Menderes'te inşa edilen lüks otele ilişkin yapılan şikayetler üzerine kaçak yapıya müdahale etmediği, süreci uzattığı ve rüşvet aldığı iddialarının sorulduğu Kayalar, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kendilerine ulaşan ihbar sonucu bölgeye ekipleri gönderdiklerini anlatan Kayalar, otel inşaatı yetkililerinin "kaçağa ilişkin durumu düzelteceklerini" söylemesi üzerine beklediklerini ancak sonuçlanmayınca inşaatın mühürlendiğini ve para cezası kesildiğini savundu.

Gecikme iddiasının sorulması üzerine ise Kayalar, "Farklı bir uygulamamız olmadı. 10 binlerce metrekarelik inşaat. Pandemi vardı, zaman geçti. Bu süreçte otel yetkilileri bizle görüşmek istedi, zaman geçti ama bu sürede müdürlüğümüz çalıştı. Büyük bir inşaat. İhbar önce müdürlüğe gider, biz de 'Hemen çalışın' diye talimat verdik ve çalışma başladı." yanıtını verdi.

Sanık E.G. de tüm işleri fatura karşılığı yaptığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Rüşvete aracılıkla" suçlanan Mustafa Kayalar'ın kayınpederi R.D. de otel inşaatıyla ilgili bir süreçten haberi olmadığını ileri sürdü.

İnşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini aktaran R.D, "Villayı 600 bin liraya aldım 1 milyon 400 bin liraya sattım. İşim bu, kar yapıp villayı sattım. Otel inşaatıyla ilgili bilgim yok, yerini bile bilmem. Benim bu villayı aldığımdan damadımın haberi yoktu, kimsenin haberi yoktu." dedi.

Diğer sanıkların savunmalarından sonra avukatlara söz verildi.

Mustafa Kayalar'ın avukatı Murat Aydın, davanın dedikodular üzerine oluşturulduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Soruşturma ve operasyonlar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda 4 Temmuz'da, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında "çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumlulukları bulunduğu" iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda "bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları" iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kayalar görevden uzaklaştırılmıştı.

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