Çocuğa hakaret ettiği iddia edilen fırın çalışanının 8 yıl hapsi istendi

YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Üniversite kontenjanları netleşti
Üniversite kontenjanları netleşti
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
3 parti TBMM'de grup kuruyor
3 parti TBMM'de grup kuruyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çocuğa hakaret ettiği iddia edilen fırın çalışanının 8 yıl hapsi istendi

İstanbul Sultangazi'de seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürülerek tutuklanan fırın çalışanı Kadir Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 15:20, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 15:21
Yazdır
Çocuğa hakaret ettiği iddia edilen fırın çalışanının 8 yıl hapsi istendi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yerel bir haber sitesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırın çalışanının dükkana gelen bazı kişilerle tartışma yaşadığı ve tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere yönelik söylemde bulunduğu anlatıldı. Bu söylemin "Halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve sözkonusu söylemin sosyal medyada fazlasıyla gündem olması nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi. Şüphelinin "Nerede benim bıçağım?" dedikten sonra eline bıçak alarak mağdur ve müştekiye yönelik "Silahla tehdit" suçunu işlediği de belirtildi.Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına yer verilen iddianamede, olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da, 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını tehdit etmediğini söylediğine yer verildi. İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı.

Şüpheli Kadir Y., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle önümüzdeki günlerde Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber