TFF başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 17:34, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 17:43
Federasyondan yapılan açıklamada, belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde başkanlık için gerekli koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu belirtildi.
Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.