Meteoroloji saat vererek uyardı: O ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bolu'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.