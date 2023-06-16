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Adalet Bakanı Tunç: Şimdi sıra yeni bir anayasada

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şimdi sıra yeni bir anayasada. Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzlaşmayı sağlayarak ülkemizi, milletimizin talebi olan yeni anayasaya kavuşturmak için her türlü çabayı, desteği vermeye çalışacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 18:53, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 18:54
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Adalet Bakanı Tunç: Şimdi sıra yeni bir anayasada

Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Seçimlerdeki vaatlerini beş yıllık sürede yerine getirmenin gayreti içinde olacaklarını ifade eden Tunç, Bartın ve Türkiye'ye hizmet edeceklerini söyledi. Adil ve etkin şekilde adalet hizmetlerinden faydalanılması için çaba göstereceklerini dile getiren Tunç, her alanda atılması gereken tüm adımları atacaklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen Türkiye'de istikrarlı kalkınmayı devam ettireceklerini vurguladı.

Türkiye'yi büyük eserlere kavuşturmayı sürdüreceklerini anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Seçim beyannamemizin en önemli kısmı adalet, insan hakları ve demokrasi. Bu anlamda 21 yıldır çok sayıda reformu, sessiz devrim sayılabilecek reformları hayata geçirdik. Anayasa'mızı darbe anayasasından kurtarmak, darbeci ruhu ve vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmak için çok önemli değişiklikler yaptık. Temel hak ve hürriyetler noktasında Anayasa'mızda bireysel başvurudan kişisel verilerin korunmasına varıncaya kadar, bilgi edinme hakkından çocuk, yaşlı, kadın, engelli haklarına varıncaya kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi sıra yeni bir anayasada. Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzlaşmayı sağlayarak ülkemizi, milletimizin talebi olan yeni anayasaya kavuşturmak için her türlü çabayı, desteği vermeye çalışacağız."

Türkiye'nin demokratikleşmesi için son 21 yılda yapılanları anlatan Tunç, vatandaşların önündeki engelleri kaldırmaya, hukuk devletini güçlendirmeye, demokrasinin çıtasını yükseltmeye kararlı olduklarını aktardı.

Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için tüm gayreti göstereceklerinin altını çizen Tunç, güçlü ve sözü etkili Türkiye yolunda önemli mesafeler aldıklarını, dünyada sözü geçen bir Türkiye'nin bulunduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl krizini çözen ve dünyada takdir gören bir lider olduğunu dile getirdi.

Tunç, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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