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İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı

Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek "hayali işçi" üzerinden rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddia edilen çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı. Adreste bulunamayan 4 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 19:41, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 19:45
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İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması ile ilgili harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) görevli A.U. ve M.G. adlı 2 memurun, bazı firma yetkilileri ile ortak hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturduğunu tespit etti.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde firmaların, İŞKUR'un düzenlemiş olduğu İş Başı Eğitim Programlarındaki yükümlülüklerini yeri getirmediği durumlarda ilgili memurlara rüşvet vererek işlerini yoluna koydukları anlaşıldı. Söz konusu şaibeli firma yetkilileri tarafından memur ve onların eşlerinin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira usulsüz para aktarıldığı, bu rakamın toplamda 7 milyon lirayı bulduğu kaydedildi. Yapılan araştırmalarda milyonlarca lira kamu zararı tespit edilen rüşvet soruşturması ile ilgili İŞKUR memuru A.U. ve M.G. ile biri cezaevinde tutuklu bulunan firma yetkilisi 43 kişinin yalanması için operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda belge ve dokümana el konulurken, gözaltına alınan 39 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Rüşvet soruşturmasıyla ilgili yakalanan zanlıların sorgusu sürerken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, rüşvet soruşturması ile ilgili çalışmaların derinleştirildiği, şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin mercek altına alındığı ve "hayali personel" yöntemine başvuran firma sayısının artabileceği düşünülüyor.

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