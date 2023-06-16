TÜSİAD: İtibarı yüksek program ilan edilmesi gerekiyor

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, cari açık sorununu çözmek için geniş bir alanda reform gerektiğini dile getirerek, üretim ve yatırımı artırmak için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak gerektiğinin altını çizdi.

Özilhan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinin ardından TÜSİAD YİK toplantısında yaptığı konuşmada "Şimşek'e tespit ve önerilerimizi paylaştık. Programın makroekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Özilhan, yurtdışından para girişi olması durumunda Merkez Bankası rezervlerini tahkim etmek gerektiğinin altını çizerek, "Enflasyonla mücadele ve TL'ye güven birinci öncelik olmalı. Enflasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmak değil" ifadelerini kullandı.

"Sorunlar çözülemez değil"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında, Türkiye ekonomisinin ikiz açık yaşadığını ancak sorunların çözülemez olmadığını belirten TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan Bakan Şimşek ile yapılan toplantı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Özilhan, Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözümü için üç ayaklı bir politika gerektiğini dile getirdi.

Güçlü liranın ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Özilhan, sermaye girişlerinin rezervi güçlendirmek için kullanılması gerektiğini ifade etti.