Sağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atama duyurusu;



İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.



İlan Metni

Kura Takvimi

Ek-1 Tablo için tıklayınız

*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.



Münhal Kadrolar

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