Sağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladı
Sağlık Bakanlığı, 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 21:55, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 21:56
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atama duyurusu;
İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
İlan Metni
Kura Takvimi
Ek-1 Tablo için tıklayınız
*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı)
personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan
tercih yapabilecektir.
*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
Münhal Kadrolar