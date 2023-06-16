Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 6 kişiden Mehmetcan G. ve Emircan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

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