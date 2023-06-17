İzmir'de pansiyonda kalan kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, bir süredir pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ve eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

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