CHP'de değişim yeterli değil



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. İBB tarafından ocak ayında teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in madalyonunun, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

SEÇİMİ KAYBETTİK

"Elbette seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Dolayısıyla Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin bunun içinde en önde tabii orada 6 parti var, onun lideri var, yöneticileri var ama aynı zamanda biz varız. Etkin belediye başkanları var. Her birimiz şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz. Ortak akılla, doğru kararlar alacağız."

HAMLELERİ YAPMAK ZORUNDA

"Bu doğru kararlar almanın içerisinde en önemli aktör, en önemli kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hareketleri, hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna göre o adresin ana noktası da elbette benim çok kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

HATIRLATMA YAPTIM

İmamoğlu, bu bakımdan seçimin ilk gününden itibaren Kılıçdaroğlu ile telefonla yazışarak ve baş başa konuşarak defalarca sohbetleri ve paylaşımlarının olduğunu ifade ederek, "Çarşamba günü yaptığımız buluşma da elbette ki yine benim kendilerine birtakım hatırlatmalarım, önerilerim ve yazılarım doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar" diye konuştu.

HAMLELER YETERLİ DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun attığı adımları da takip ettiklerini dile getiren İmamoğlu, değişim ve dönüşümün içeriğinin geniş olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamlelerin, toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Bu yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi, süreçleri kendisiyle paylaştım" dedi.

Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtti ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'a "Dikkatli olun" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyleyerek "Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de" dedi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' ve 'adaylık' konularındaki açıklamalarıyla ilgili olarak da Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diye konuştu. Özel ve İmamoğlu'nun, niyetleri varsa adaylıklarını resmen ilan edip, kurultayda yarışabileceklerini belirten Kuşoğlu, "Ama 'Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun' gibi bir tutumun doğru olmayacağını" söyledi.



Bölücek'i de gönderdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'dan önce göreve gelen tüm danışmanlarını görevden aldı. 80'e yakın danışman arasında Kılıçdaroğlu'nun 'akıl hocası' olarak tanınan Rasim Bölücek dikkat çekiyor. Bölücek'in, CHP'nin 14. kattan çıkan kararlarında etkisi olduğu biliniyor. CHP Genel Merkezi'nin 14'üncü katında özel bir yapılanma kurduğu ve bu yapının CHP içinde paralel yönetim gibi çalıştığı gündeme gelmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun görevden alınan danışmanları arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nurşirevan Elçi, Veli Özdemir, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Demir Demir, Jeremy Rifkin, Orhan Sarıbal, Hacer Foggo, Metin Işık, Alaattin Aldemir gibi isimler de bulunuyor.



Uğur Duyan