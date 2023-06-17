Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı



Birçok işletme veya online ticaret siteleri ürün fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi. Ürünlerin fiyat analiz tablosuna bakıldığında bir yıl boyunca ortalama yüzde 10-15 artış gören bu ürünler, bayram öncesi bir anda yükseldi.

Ürünlerin fiyatında 1 haftada yüzde 50 artış olduğu görüldü. En fazla talep bıçak setlerine geldi. Bu ürün grubunda ortalama 400 lira olan fiyatlar, 600 liraya kadar çıktı. Tane kasap bıçakları da 150 liradan 250 liraya çıktı. Aynı şekilde kıyma makinelerine de ilgi arttı. Özellikle küçük ev aletleri satan şirketlerin ev tipi kıyma makinelerinin satışlarında artışlar görüldü. Bu ürünlerin fiyatı da ortalama 2 bin liradan, 3.500 liralara kadar yükseldi.



KAAN ZENGİNLİ