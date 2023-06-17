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Pert araç bile yok satıyor

Sıfırdaki arz ve ikinci eldeki fiyat sorunu pert araçlara ilgiyi artırdı. Sigorta şirketleri tarafından perte çıkarılan araçlar bile yok satıyor. Alınan araçlar ustalar tarafından yeniden yapılıyor. Vatandaşların bu alana ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 09:10, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 08:29
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Pert araç bile yok satıyor


Otomobil piyasası son yılların en dengesiz dönemini yaşıyor. Bayilerde sıfır araç bulunamaması ikinci el araçlara talebi artırıyor. Bu da beraberinde fiyat artışlarını getiriyor. Piyasadaki arz ve fiyat yüksekliği sorunu; hasarlı ve pert araçlara bile talebi yükseltmiş durumda.

Sigorta şirketlerinden alınan hasarlı araçlar şimdilerde sanayideki ustaların ellerinde yeniden hayat buluyor. Bu araçlar tamir edilerek, plakalandırılıp, muayeneden geçtikten sonra yollara çıkıyor. Hasarlı araç alım satımı yapanlar "Piyasada fiyatlar yükselince arabayı daha ucuza mal etmek isteyenler pert araçları alıp yaptırıyor" diyor.

Bu işin ticaretini yapan Cevdet Boran "Çekme belgeli aracı piyasanın çok altına alıyorlar. Ustalarla anlaşarak tamiri yapılıyor.

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