'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Motorine zam bekleniyor!
Motorine zam bekleniyor!
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Polis memuru halı sahada kalp krizinden hayatını kaybetti
Polis memuru halı sahada kalp krizinden hayatını kaybetti
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Üniversite kontenjanları netleşti
Üniversite kontenjanları netleşti
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Terör

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye finansman sağlayan şüphelilere yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 09:41, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 09:58
Yazdır
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber