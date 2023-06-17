Düzce'de kimliğini kaybeden adayı sınav salonuna polis ekipleri yetiştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, YKS'ye girecek adayların mağdur olmaması için seferber oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net