Düzce'de kimliğini kaybeden adayı sınav salonuna polis ekipleri yetiştirdi
Düzce'de nüfus cüzdanını kaybeden bir adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği salona polis ekipleri ulaştırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 11:08, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 11:09
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, YKS'ye girecek adayların mağdur olmaması için seferber oldu.
Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Atatürk Kültür Merkezi binasında sınava girecek Özlem Sude Öztürk (18), heyecandan elindeki kimliğini kaybetti.
Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Motorize ekipleri sınav merkezinin önüne gelerek Öztürk'ü, Valilik binasındaki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürdü.
Öztürk, çıkarılan geçici kimliğin ardından ekiplerce sınava gireceği salona yetiştirildi.