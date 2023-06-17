Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 11:23, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 11:24
Adana'da öğrenciler, saat 10.15'te başlayan sınav için erken saatlerde okullara geldi.
Sınav görevlileri, kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından öğrencileri içeriye aldı.
- Hatay
Hatay'da da adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Aileler, okul dışında çocuklarını bekledi.
- Osmaniye
Osmaniye'de sınava girecek adaylar, aileleriyle erken saatte okullara geldi.
Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, girişte üst araması ve kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.