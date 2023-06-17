Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 çocuğunu kaybeden Demirel ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, deprem bölgelerinde gerçekleştirdiği bir dizi inceleme ve ziyaret çerçevesinde Malatya'nın ardından Kahramanmaraş'a geçti.

Bakan Özhaseki, ilk ziyaretini Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 çocuğunu enkaz altında kaybeden Demirel ailesine gerçekleştirdi.

Aileyi TOKİ'den kurayla yerleştikleri evlerinde ziyaret eden Bakan Özhaseki, başsağlığı dileklerini iletti, devlet olarak vatandaşların yanında durmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Özhaseki, afetzedeler güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgedeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Kalbimiz, aklımız ve bir elimiz daima afetzede kardeşlerimizle olacak. Cenabıhak sizlerin içini ferahlatsın. Rabb'im ahirette ayrılık vermesin. Orada bizlere şefaatçi olsunlar. Allah'ın istediği istikamette Resul'ün yolunda olabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Osman Demirel ile depremden 36 saat sonra enkaz altından çıkartılan anne Aynur Demirel, Bakan Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Allah devletimizden ve hayırseverlerden razı olsun." ifadesini kullandı.