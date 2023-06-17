Eski milli futbolcu Vahit Kolukısa vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Kolukısa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Kolukısa, 9 sezon boyunca futbol oynadığı Bursaspor'un yanı sıra İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor'da da görev yapmıştı.