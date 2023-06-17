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Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcu istedi

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona'nın elden çıkaracağı futbolcularla ilgili olarak Katalan kulübünün yetkilileriyle görüştü. Görüşmede 4 futbolcunun ismi gündeme geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 15:09, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 15:11
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Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcu istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Barcelona'dan ayrılması muhtemel oyuncuların durumuyla ilgili girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Barcelonalı idarecilerle bir araya gelen siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; bu görüşmede Katalan takımından ayrılacak oyuncuların transfer durumu görüşüldü.

Haberde adı geçen ilk oyuncunun Samuel Umtiti olduğu ileri sürüldü. 29 yaşındaki stoper, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Lecce'de başarılı bir sezon geçirdi. Umtiti Barcelona'dan ayrılacak ancak Lecce'ye geri dönmeyecek. Fransız futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve bazı İtalyan takımları da talip

Görüşmede Sergino Dest ve Alex Collado'nun isimlerinin de masaya yatırıldığı belirtildi. Dest geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçirdi. 22 yaşındaki ABD'li sağ bek, Serie A'da sadece 8 maçta forma giyebildi.

Geride kalan sezonda Elche'de kiralık olarak oynayan Collado'ya Yunanistan'dan talipler olduğu ifade edildi. 24 yaşındaki İspanyol sağ kanat hücumcusu, La Liga'da 15 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Kazancı, Barcelona'nın bir yıl önce Milan'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Franck Kessie'nin durumu hakkında da bilgi aldı. Birçok İngiliz takımının da gündeminde olan 26 yaşındaki Fildişi Sahilili oyuncunun transferi, yüksek maaşı ve takımda kalma arzusu nedeniyle zor görünüyor.

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