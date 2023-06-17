'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bugün aynı zamanda başarıyla temayül etmiş firmalarımızın ihracat şampiyonları olarak ödüllerini takdim ettik. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum.

Tüm ihracatçılarımız ile gurur duyuyorum. Siz kardeşlerim ile iftihar ediyorum. Sizler milletimizin yüz akı övünç kaynağısınız.

Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile Türk Malı damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır. Türkiye'nin potansiyelini değerlendirip ekonomiye omuz verdiğiniz için hepinize minnettarlığımı ifade ediyorum.

Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol ve dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Gönlümüzle birlikte kapımızı da sizlere ve temsilcilerinize açık tuttuk. İstişare ettik, gündemdeki konuları samimiyetle ele aldık. TİM bize taleplerini iletti, sıkıntılarını dile getirdi, ufuk ve yolu açacak öneriler sundu.

Gün oldu firmalarımızın birikmiş alacaklarının tahsilini gerçekleştirdik, gün oldu serbest ticaret anlaşmaları ile ticaretimizin önündeki engelleri kaldırdık. Gün oldu ülkemize yatırım çekmek için daha önce gidilmedik yerlere gittik. Uzak yakın demeden ter döktük, çalıştık. Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık, süratle çalışmaya başladık.

Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Bir süredir dünya ile birlikte başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü.

Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği...

Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Enerji yükünü Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu nükleer santraliyle asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yoluyla güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.

İhracatımızı 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar Dolar ve üstünü yakalamaktır.

Elektronik ihracatının payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz

2028 ihracat hedeflerimiz kapsamında ihracatımızdan yüzde 1,5 pay alan elektronik ihracatının payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.

Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız

Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız. Çok dolaşacağız, dünyayı gezip onlarla birlikte neler yapacağımızı planlayacağız. Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımızda da çarpan etkisi yapmıştır.