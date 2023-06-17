Yaz ayında kıştan kalma görüntü
Karabük'te etkili olan dolu yağışı sonrası, yaz ortasında kıştan kalma manzara ortaya çıktı, her yer beyaza büründü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 17:34, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 17:36
Karabük'ün Eflani ilçesinde hem sağanak hem de dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle, yollarda su birikintileri oluştu.
Çukurgelik köyünde, şiddetli doluyla birlikte her taraf bembeyaz oldu.
Görüntüler, karlı kış günlerini hatırlattı.
Sürücüler, beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.