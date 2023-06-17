Yaz ayında kıştan kalma görüntü

Karabük'ün Eflani ilçesinde hem sağanak hem de dolu etkili oldu.

Yağış nedeniyle, yollarda su birikintileri oluştu.

Çukurgelik köyünde, şiddetli doluyla birlikte her taraf bembeyaz oldu.

Görüntüler, karlı kış günlerini hatırlattı.

Sürücüler, beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.