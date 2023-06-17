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Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Orhaneli ilçesinde ise fırtınadan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 18:32, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 21:02
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Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

İnegöl'de ise sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. İlçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Su birikintisi oluşan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, ihbar yapılan adreslerde su tahliyesi yaptı.

ORHANELİ'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Fırtına ve sağanak, 18 bin 500 nüfuslu Orhaneli'de de hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde elektrikler kesildi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte İnegöl'de metrekareye 26 kilogram, Osmangazi'de ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, yağışların yarın öğleye kadar devam edeceği belirtildi.

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