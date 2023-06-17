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YKS puanı nasıl hesaplanıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'a (YKS) katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla öğrenci adayı puanlarının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak Peki, YKS puanı nasıl hesaplanacak? İşte TYT, AYT, YDT puanı hesaplamanın ayrıntıları...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 18:35, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 18:37
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YKS puanı nasıl hesaplanıyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralandı.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Peki, YKS puanı nasıl hesaplanacak?

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT PUANI HESAPLANACAK?

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

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