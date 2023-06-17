Öğretmen görevi başında kalbine yenik düştü

Şenol aynı zamanda Eğitim-İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı olan Emin Erkan ŞENOL özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyordu.

1961 doğumlu öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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