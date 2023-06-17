Öğretmen görevi başında kalbine yenik düştü
Birleşik Kamu-İş Sendikasına bağlı Eğitim-İş 2 No'lu Şube Başkanı Emin Erkan ŞENOL kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 19:30, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 19:33
Adana'da Birleşik Kamu-İş Sendikasına bağlı Eğitim-İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı Emin Erkan ŞENOL, Adana İli Çukurova İlçesine bağlı Şehit Kadir Demiryürek Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe okulunda sendikal çalışmalar yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
1961 doğumlu öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şenol aynı zamanda Eğitim-İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı olan Emin Erkan ŞENOL özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyordu.