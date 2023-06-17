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Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 20:19, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 20:21
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Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmaya Larkin'in sayılarıyla başlayan ve 5-0 üstünlük kuran Anadolu Efes karşısında McCollum ve Kenan'la basketler bulan Pınar Karşıyaka 4. dakikada 8-7 öne geçti. İlk 5 dakikayı 13-10 üstün geçen Anadolu Efes, Micic'le etkili olduğu bölümde 9. dakika içinde Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka, son bölümde Vitto Brown ve McCollum'la 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında da rakibine sayı şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Berkan ve Vitto Brown'un basketleriyle toplamda 13-0'lık seriyle 33-28 üstünlük kurdu. Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle 13. dakikada 6 sayılık (36-30) farkı yakalayan ev sahibi ekibe Beaoubois, Micic ve Furkan'la 8-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 16. dakikada 38-36 öne geçti. Son 2 dakikasına 44-43 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda M'Baye ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 26. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 57-49. Marcus Brown, Angola ve Vitto Brown'la farkı indiren Pınar Karşıyaka, 28. dakikada McCollum'la 60-59 öne geçti. Micic'le tekrar 64-60 öne geçen Anadolu Efes periyodu 64-63 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 4 dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Micic'in üste üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-74 galip ayrıldı.

Final serisini 3-0 kazanan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Müsabakanın ilk dakikasında Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

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