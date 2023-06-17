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Son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 253 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 21:37, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 21:39
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Son bir haftada 2 bin 253 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 864'ü Afganistan, 80'i Pakistan ve 2181'i ise diğer uyruklardan olmak üzere 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 581'i Afganistan, 55'i Pakistan ve 1617'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 253 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-15 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 170'i Afganistan, 1925'i Pakistan ve 28 bin 707'si diğer uyruklardan olmak üzere 44 bin 802'ye ulaştı.

Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 112 bin 418 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 244'ü Afganistan, 1306'sı Pakistan ve 10 bin 719'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 269 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1357 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

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