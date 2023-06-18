Gazetecinin darbedilmesi olayında polis memuru ve belediye çalışanı tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 11:38, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 11:44
Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.