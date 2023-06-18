Gazetecinin darbedilmesi olayında polis memuru ve belediye çalışanı tutuklandı

Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.

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