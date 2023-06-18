Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 07:42, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 07:38
Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.