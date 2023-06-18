28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Memura kira yardımı çağrısı
Memura kira yardımı çağrısı
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Motorine zam bekleniyor!
Motorine zam bekleniyor!
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak

Deprem konutları inşasını hızlandıracak yerinde dönüşümün detayları netleşmeye başladı. Zemin etütleri ve diğer testlere tekrar başlanan şehirlerde 'zemin+4 kat' olarak inşa edilecek konutlarda daire sayısı azalacağı için öncelikle mülk sahibinin rızası alınacak. 1 Temmuz'dan itibaren de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapılara ruhsat verme yetkisini belediyelere devredeceği belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 07:52, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 07:55
Yazdır
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak

Deprem bölgesinde illerdeki afet konutlarının inşasını hızlandıracak alternatif formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. 11 ildeki ticari hayatın ivedilikle canlanması, yerel hareketliliğin artırılması, yıkıntı olan yerlerdeki eski insan hareketliliğinin yeniden sağlanması için "sağlam, güvenli ve yerinde dönüşüm" için düğmeye basıldı. 680 bin civarında konutun yeniden yapılması beklenirken, 170 bin civarında da ahır, depo, tek katlı dükkan gibi ticari bina yapılacak.

TEŞVİKLER DEVREYE GİRECEK

Deprem bölgesi olduğu için yüksek katlara izin verilmeyecek ve "zemin+4 kat" ilkesiyle hareket edilecek. Daha önce çoğu yerde yüksek katlı binalar bulunması sebebiyle, yeni yapılacak bir binada daire sayısı azalabilecek. Bu durumda, eski yerinde oturmak isteyen vatandaşlar için öncelik, "rıza" olacak. Şehir dışında belirlenen rezerv alanları için de teşvik edici projeler yapılarak formülün hayata geçirilmesi kolaylaştırılacak.

RUHSAT YETKİSİ BELEDİYELERE

Devlet şehir merkezi dışında bulunan bölgelere kalıcı konutları yapmaya devam ederken, bu sürece özel sektörün nasıl dahil edilebileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Deprem bölgesindeki özel sektör şirketlerinin inşaat yapımına başlamak için izin beklediği belirtiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapılara ruhsat verme yetkisini belediyelere devredeceği belirtiliyor.

Şehir merkezlerinde zemin etüdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı zemin etütlerini yaptığı şehir merkezi dışında kalan rezerv alanlarında konut inşaatlarına devam ediyor. Diğer taraftan da şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamak için yeni formüller masada. Avantaj ve dezavantajlar masaya yatırılarak bölgenin en hızlı bir şekilde eski canlılığını kazanması için çalışılacak. Bu kapsamda deprem dolayısıyla yıkılan evlerin mevcut yerlerinde zemin etütleri gibi teknik çalışmalar devam ediyor. Şehir merkezinde uygun yerlere yapılabilecek olan konutlar için bir de rapor hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak raporla, yerinde inşa süreci başlayacak. Bu sürece yerel dinamikler de dahil olacak.

Resul Ekrem Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber