Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yeni ekonomi yönetimi cari açığı düşürmek için üç acil hedef belirledi. Bu çerçevede teknolojik atılımlara ağırlık verilecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ön plana çıkarılarak ihracat arttırılacak, daha fazla turist çekerek turizm gelirlerinin tırmanması sağlanacak.
Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren yeni ekonomi yönetiminin önümüzdeki günlerde önemli kararlara imza atması bekleniyor.
ŞİFRE DİSİPLİN VE TASARRUF
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, cari açığı aşağı çekmek için atılacak adımları belirledi. Orta Vadeli Program'a, mali disiplin ve tasarrruf anlayışı damga vuracak. Kaynaklar, sosyal harcamalarda ve yatırımlarda kullanılacak. Yatırımlar için öncelik planlaması yapılacak.
BEKLENTİ 100 MİLYAR DOLAR
Carı açığa karşı teknolojik atılımlar yapılacak Katma değeri yüksek ürünlerle ihracat artırılacak. Yeni alternatiflerle turizm geliri yükseltilecek.
Yeni yönetimin etkisiyle kısa sürede 100 milyar dolarlık yatırım bekleniyor. Ekonomistler "İstikrar var. Bankalcılık sistemi güçlü. Enerji maliyeti düşüyor. Enflasyon da inecek." diyor.