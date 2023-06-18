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Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu

MİT, 'Garson' kod adlı gizli tanığın 2017'de verdiği ve günümüze kadar sadece yüzde 30'u deşifre edilen SD kartların tamamını çözdü. 6 yılda çözülen verilerden FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki tuttuğu 16 yıllık dev istihbarat arşivi çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 08:17, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 08:19
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Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu.

SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp emniyet yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamadı. Milli İstihbarat Teşkilatı 6 yıl süren çalışmaların ardından SD karttaki tüm şifreleri çözerek tüm verileri deşifre etti.

Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi çıktı.

16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, onlarla ilgilenen yeni ve eski mahrem imamların isimleri, katalog evlilikleri ve özel notlar adı altında verilere rastlandı.

KAMUDA AKTİF KRİPTOLAR TEK TEK SAPTANDI

SD karttan çıkan veriler, MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderildi.

KOM'un kendi içerisinde Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim, sadece belirlenen personelin giriş yapabildiği şifreli özel çalışma ofisinde, 55 bin farklı dosyayı satır satır inceledi.

16 YIL BOYUNCA GÜLEN'E KUMPAS RAPORU VERİLDİ

SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar ele geçirildi.

FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatların da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldı.

GÜLEN'İN TALİMATLARI DA SD KARTTAN ÇIKTI

Gülen'in çözülen talimatlarında, örgüt üyelerine bazı gazetecilere yakın olmaları konusunda yaptığı telkinlere rastlanılırken, bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten talimatlara rastlandı.

Gülen'in ayrıca irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri de Emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasına bildirdiği saptandı.

DOSYALAR SAVCILIKLARLA PAYLAŞILACAK

Daha önce SD kartların yüzde 30'undan çıkan verilerle 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapılmıştı.

KOM Başkanlığı'nda incelenip dosya haline getirilen verilerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla paylaşılarak soruşturmayı dönüştürüleceği öğrenildi.

Elde edilen veriler sayesinde güvenlik güçlerinin ilk hedefinin halen kamuda aktif olarak görev yapan örgütün mahrem imamları olduğu öğrenildi.

6 yılda çözülen kartların içerisindeki veriler kripto FETÖ yöneticilerinin deşifre olmasını sağlarken, örgütün elebaşı Gülen'in talimatlarıyla nasıl yönetildiğini de gözler önüne sermiş oldu.

Halit TURAN

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