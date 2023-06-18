Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/06/2023 tarihli resmi gazete'de yayımlandı.
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
1- Pictes öğretmenlerinin süreleri hizmet puanına eklenecek
2- Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi
Bugünkü (18.06.2023) resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230618-5.htm
- yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler" ibaresi eklenmiştir.
Bu düzenlemeye göre Pictes öğretmenlerinden MEB kadrolu atananlara Pictes'de
geçen süreleri hizmet puanı olarak eklenecek.
-Yapılan bir başka değişiklik ise 16.06.2023 itibarıyla MEB'de kadrolu olarak
çalışmakta olan öğretmenlerin zorunlu hizmet görevleri kaldırılarak zorunlu
hizmetten muaf sayılmışlardır.
MEB'den bu aşamadan sonra beklenen; öncelikle deprem bölgesi olmak üzere tüm
zorunlu hizmet bölgelerine/kurumlarına yönelik teşvik uygulamasına geçilerek
zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmen sorununun çözülmesi, bu bölgede çalışmakta
olanların yapılacak teşviklerden yararlandırılması düzenlenmesidir.
Maksut BALMUK
Öğretmen