Memura kira yardımı çağrısı

Fahiş seviyelere ulaşan kiraların, büyükşehirlerde yaşayan birçok ailenin bütçesini aştığı gözlemleniyor. Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, geçmişte memurlara yapılan lojman yardımının tekrardan hayata geçirilmesi konusunda iktidara çağrıda bulundu.

Milli Gazete'den Ali Ekber'in haberine göre; Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, son dönemde artan kira fiyatları üzerine memurların geçinmekte zorlandığını ve bu alana ilişkin yeni düzenlemenin şartı olduğunu söyledi.

Kira sorununun sadece Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşanmadığını, bütün büyük illerde ve 81 ilde yaşandığını ifade eden Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Şu anda memur maaşları birçok şehirde kira ücretlerinin altında kaldı. Birçok şehirde kira ile eşitlendi. Birçok yerde de artık kira fiyatları memur ücretlerine yakın hale geldi. Bir an önce bu girdaptan memurların kurtulabilmesi için; sadece 3 büyük şehri ya da büyükşehirleri değil, 81 ili düşünerek bir kira yardımı yapılması lazım" dedi.

"GEÇMİŞTE BUNUN BİR UYGULAMASI VAR"



Kira yardımlarının bir örneğinin olduğunu hatırlatan Cengiz, "1994 krizinde, 5 Nisan Kararları alındığı zaman hemen 1 ay sonra, 5 Nisan Kararları döneminde bir kanun çıkarılarak, KHK'ya düzenleme yapılmak suretiyle memurlarımıza o dönem lojman tazminatı verildi. Bu uygulama 2005'e kadar devam etti. 2005'te paradan altı sıfır atılınca lojman tazminatı değerini yitirdiği için o dönemde kaldırıldı. Ama o günün bir gerekçesi vardı, fahiş kira artışlarından memurları korumak içindi. Şimdi aynı şartlardayız, aynı dönemdeyiz. Geçmişte bunun uygulaması varsa, yeniden canlandırarak kira yardımının hiçbir kimseyi dışarı da bırakmaksızın bu yardımın tüm memurlara yapılması lazım" ifadelerini kullandı.