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Öztürk Yılmaz'ı yaralayan şüpheliye 20 yıl hapis istemiyle dava

Eski Ardahan milletvekili ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli Serhat K. hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 09:52, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 09:52
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Öztürk Yılmaz'ı yaralayan şüpheliye 20 yıl hapis istemiyle dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Yılmaz'ın 7 Aralık 2022'de saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre, olaydan iki gün önce İstanbul'dan Ankara'ya gelen Serhat K, suçta kullandığı bıçağı Ulus'ta aldıktan sonra Yenilik Partisi Genel Merkezinin konumu için internetten bilgi topladı, Yılmaz'ın güncel fotoğraflarını inceledi.

Ayrıca "kasten öldürmek" suçunun kanun maddelerini araştıran Serhat K, olay yerinden kaçma planı için de bazı semt ve yollara ilişkin evinde konakladığı arkadaşından bilgi aldı.

Araştırmadan sonra partinin genel merkezinin bulunduğu sokağa gelen şüpheli, burada bir çay ocağından uzun süre binayı izledi.

Daha sonra parti merkezine çıkan Serhat K, Yılmaz ile görüşmek istediğini dile getirdikten sonra bekleme salonuna alındı, bu esnada WhatsApp durumunda, "ya devlet başa ya kuzgun leşe" mesajını paylaştı.

Makam odasına alınan Serhat K, Öztürk Yılmaz ile görüştükten sonra ayrılacağını söyleyerek tokalaşmak için yanına gitti.

Bu esnada boğazını sıkmaya başladığı Yılmaz'ın basen bölgesi ve bacaklarından 4 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Serhat K, suç aletini Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) girişindeki çöp kutusuna attı.

Şüpheli Serhat K, olaydan saatler sonra Bolu otobüs terminalinde gözaltına alındı.

Suç ortaklarının olup olmadığının tespiti için dijital materyalleri, iletişim tespit ve HTS kayıtları, malvarlığı ve sosyal medya hesapları incelenen şüpheliyi azmettiren ya da suçta yardım eden birine ilişkin delile ulaşılamadı, terör bağlantısı tespit edilemedi.

- "Öldürmek amacıyla hareket etti"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Serhat K, devlet büyüklerine yönelik açıklamaları nedeniyle kızgınlık duyduğu Yılmaz'ı cezalandırmak için Ankara'ya geldiğini söyledi.

Ancak öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia eden Serhat K, eylem için kimseden talimat ve yardım almadığını belirtti.

Serhat K'nin, öldürmek amacıyla hareket ettiği bildirilen iddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şüphelinin, kamu görevlisi sayılan müştekiyi araştırdığı ve takip ettiği, siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle kendisine öfke beslediği, bu nedenle onu cezalandırmak kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin, plan yaparak müştekiye ulaşmaya çalıştığı, kararlı ve net bir şekilde öldürmek amacıyla Ankara güzergahları ve taksi duraklarına ilişkin bilgi topladığı belirlenmiştir. Müştekinin yaralanmalarının mahiyeti, suçta kullanılan sustalı bıçağın öldürmedeki elverişli vasıta oluşu ile olayın özellikleri nazara alındığında şüphelinin öldürme kastı ile hareket ettiği açık olduğu gibi şüphelinin aksi yöndeki savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir."

Bu kapsamda Serhat K'nin, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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