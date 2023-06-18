İstanbul'da kapısı açık olan minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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