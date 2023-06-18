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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

AB Uyum, İnsan Haklarını İnceleme, KEFEK ile KİT komisyonlarında görev alacak bağımsız üyelerin seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 28. Dönem'deki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 11:04, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 11:05
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulunda, 4 ihtisas komisyonunda görev alacak bağımsız milletvekilleri için seçim yapılacak.

Genel Kurul, haftalık çalışmasına başlayacağı salı günü gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Bu arada, TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü, partisinin 28. Yasama Dönemi'ndeki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

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