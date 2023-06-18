İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı

Elazığ'da yaşayan 68 yaşındaki Burhan Gürçay, 2021 yılının 6'ncı ayında İstanbul'daki Tofaş bayisinden sıfır otomobil satın aldı. Otomobilini kullanmaya başlayan Gürçay, iddiasına göre daha ilk ayda otomobilinin yağ yaktığını ve motor kısmında bir anormallik olduğunu fark etti. Daha sonra otomobili aldığı bayinin Elazığ'daki şubesine giden ve durumu bildiren Gürçay, motorun yeni olmasından dolayı 'normaldir olabilir' yanıtını aldı. Bu durum belirli aralıklarla devam edince aracın altıncı ayında Gürçay'a 'motor rektefiye' edilmesi teklifi geldi. Aracın değerinin düşeceği için bu teklife olumlu bakmadığını ve hakkı olanı aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi olduğunu ilgililere söylediğini belirten Gürçay, araçta daha sonra start stop butonu, D5 plakası ve disklerin de arızalandığını kaydetti.

Yaklaşık 40 yıldır ticari taksicilik yaptığını ve bütün birikimini yatırdığı aracındaki kusurlar nedeniyle mağdur olduğunu ileri süren olumlu yanıt almayınca, hukuki süreci başlattı.

Aracı aldığı ilk aydan beri sorun yaşadığını ve mağduriyetinin giderilmediğini öne süren Burhan Gürçay, " Bu aracı 2021 yılının 6'ncı ayında aldım. Bu aracı İstanbul bayisinden aldım ve Elazığ'a geldim. Elazığ'da bakımını yaptırdım, yağının eksik olduğunu fark ettim. Aracı, Tofaş'ın Elazığ'daki şubesindeki servise götürdüm. Serviste bana nereden aldığımı sorarak, 'Yağ eksik olabilir' dediler ve yağı tamamladılar. İkinci yağ bakımına girmeden bu sefer araçtaki yağın 1 litreden az olduğunu fark ettim. Tekrar servise gittim yine olabilir dediler ve motorun yeni olmasında dolayı yaktığını söylediler. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı ayda bu sefer 'motor rektefiye' edeceklerini söylediler. Rektefiye edilirse değeri düşeceğini ve segment attırmayacağımı söyledim. Türkiye'de bu araçtaki sorunların eşi ve benzeri yoktur. Daha sonra araç start stop butonu arızalandı D5 plakası ve diskler gitti" dedi.

"Taksicilik yaparak geçimimi sağlıyorum, komple bittim"

Hakkı olanı alamadığı için hukuk yoluna gittiğini ifade eden Gürçay, " Diskleri değiş dediğim zaman onun parası ve ayrıca tamirat parası istediler. Aracın garantisinin ne şe yaradığını hatırlatıp, her ay 3 bin liraya yakın para verdiğimi, söyledim. Arabayı aldığımdan beri devamlı sorun oldu ve randıman alamadım. Taksicilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Araba arızasından dolayı yaklaşık 25 gün çalışamadım. Ben komple bittim. Geçimim, çocuklarımın bütün parası her şeyim bu araba. Ben onlarla baş edemedim. Hukuka başvurdum ve avukat tuttum. Olan bütün paramı da onlara verdim. Şuan davayı bekliyorum" diye konuştu.