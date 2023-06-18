Öğrenciler sınavda, aileler dışarıda AYT heyecanı yaşıyor

Diyarbakır'da bir yıl boyunca sınava hazırlık yapan öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti. Sınav binasına ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınıflarına gitti. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocukları için Yasin-i Şerif okudu, dualar ederek dışarıda bekledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde sınava giren öğrenciler içeride heyecan yaşarken, aileleri de dışarıda onları bekleyerek heyecanlarına ortak oldu.