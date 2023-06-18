Kimlik yerine ehliyetle sınava gelince içeri giremedi

YKS'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Kapılar saat 10.00'da kapanırken, adaylar sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı. İnegöl'de bir öğrenci Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sınav merkezine kimliği yerine sürücü belgesiyle geldi. Sınav merkezi görevlisinin nüfus hüviyeti ile giriş yapabileceğini söylemesi üzerine öğrenci büyük üzüntü yaşadı. Başka bir öğrenci ise kapılar kapandığı sırada sınav merkezine giriş yaptı.